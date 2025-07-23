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Sakaryaspor'a Trabzonspor'dan takviye!

Sakaryaspor, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımında forma giyen Abdurrahman Bayram'ı kadrosuna kattı.

calendar 23 Temmuz 2025 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor'a Trabzonspor'dan takviye!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet oyuncusu 20 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Abdurrahman Bayram ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Abdurrahman." denildi.

Abdurrahman Bayram, geçen sezon Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımında forma giydi.

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