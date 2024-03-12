Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında sahurda yediğinizde tok kalabileceğiniz yemeklere bakmak istedik. Bu yemekleri yemeniz durumunda gün içerisinde acıkma durumunuuz daha az olacak. Sahurda yenmesi gereken tok tutan yiyecekler nelerdir diyerek google arama motoruna sıklıkla arama yapılmaktadır. Bu haberimizde sahurda yenmesi gereken tok tutan yiyeceklerin neler olduğu sorusuna cevap vereceğizİftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilirSahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Ramazanın ilk sahurunda hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;1 adet haşlanmış yumurta1 kase lor peyniri1 avuç ceviz1 bardak kefir1-2 salatalık1 dilim kepek ekmeğiYumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Ana malzemeleri poğaça hamuru, maydanoz ve beyaz peynir olan bayatlamayan poğaçayı, erken saatlerde hazırlayarak saklayabilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan saklanabildiği için, sahura kalktığınızda bir kez ısıtmanız yeterlidir.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.Sahurda yalnızca hamur işine yönelmek olmaz. Kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan kabak mücveri; hem lezzetli, hem de besleyici bir tarif. Sahur sofralarının favorisi olacak kabak mücveri, ortalama 30 dakika da hazırlayabilirsiniz.