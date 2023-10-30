Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Şahsiyet 2. sezon fragmanı izle

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran yapımın yeni sezonu olup olmayacağı dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman?Haluk Bilginer'in başrolünü Cansu Dere ile paylaştığı "Şahsiyet" dizisi yalnızca tek son olarak planlanmasına rağmen, 2022 sonunda dizinin haklarının Disney tarafından satın alındığı ve ikinci sezon için çalışmaların başladığı ortaya çıktı.Hakan Günday imzalı senaryosu ve Onur Saylak yönetmenliğiyle Puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizi büyük bir beğeni toplamış, Haluk Bilginer'in 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında ödüle değer bulunmasıyla dünya çapında da ünlenerek yabancı uyarlamaları yapılmıştı.Disney+'ın tüm yerli projeleri iptal etmesiyle birlikte "Şahsiyet"in geleceği de belirsizleşmişti ancak yeni sezonu merakla bekleyenleri sevindiren haber nihayet geldi: "Şahsiyet" 2. sezonuyla GAİN platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak.Haluk Bilginer ve Cansu Dere'ye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın eşlik ettiği "Şahsiyet"in ilk sezon oyuncu kadrosunda ayrıca Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar, Hümeyra ve Alper Atak gibi isimler bulunuyordu.Yeni sezonda Haluk Bilginer Agah Beyoğlu olarak geri dönerken, kadroya İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta gibi isimler eklendi. Ayrıca Şebnem Bozoklu da ilk sezondaki rolünü yineleyecek.Haluk Bilginer ve Cansu Dere'ye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın eşlik ettiği "Şahsiyet"in ilk sezon oyuncu kadrosunda ayrıca Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar, Hümeyra ve Alper Atak gibi isimler bulunuyordu. Yeni sezonda kadroya İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta gibi isimler eklendi.