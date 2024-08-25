Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 12:01

Reha Muhtar ve Nilüfer evlendi mi?

Evinde geçirdiği bir kaza sonucunda ağır yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Olay sırasında 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın yanında olduğu belirtilirken, Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, oğluna ulaşamadığını ve kendisine teslim edilmediğini açıkladı.

Reha Muhtar ve Nilüfer evlendi mi?
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Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Reha Muhtar'ın kaza sırasında yanında bulunan oğlunun, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine teslim edilmediğini iddia etti.

Çocuk Kaçırma Suçlaması

Nilüfer ve kızıyla iletişime geçemediklerini belirten Altun, "Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırma suçundan adliyeye gidiyoruz" diyerek, şu ifadelere yer verdi: "Reha Muhtar'ın dün bir balık restoranında çocuğun yanında alkol aldığı ve çocuğun itirazlarına rağmen araba kullandığı bilgisini aldık. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Muhtar arabaya binmeden yere düşmüş ve zor ayakta duruyormuş. Bu durumu restoran yetkilisiyle de doğruladık. Daha sonra ise çocuğun Nilüfer'in kızı tarafından alıkonulduğunu ve annesine teslim edilmeyeceğini öğrendik. Nilüfer ile iletişime geçme çabalarımız ise sonuç vermedi. Şimdi suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Ayrıca, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Babası yoğun bakımdayken çocuğun, annesinden hangi hakla uzak tutulduğu sorusunu Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

Reha Muhtar'ın Avukatından Yanıt: "Çirkin Bir İddia"

Feyza Altun'un bu iddialarına, Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral sert bir yanıt verdi: "Poyraz'ın kaçırıldığı iddiası tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu tür iddialar sadece kötü niyetin göstergesidir. Poyraz, babasının yanında kalmak istemediğini resmî makamlara defalarca beyan etmiştir ve bu süreçte de aynı şekilde davranmaktadır."

Velayet Davalarıyla Gündeme Gelmişlerdi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında boşanmış ve 2009 doğumlu ikiz çocuklarının velayeti için uzun süredir hukuk mücadelesi veriyordu. Mahkeme, kız çocuğunun babada, erkek çocuğunun ise annede kalmasına karar vermişti. Reha Muhtar, daha önce uzun bir ilişki yaşadığı şarkıcı Nilüfer ile 4 aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.
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