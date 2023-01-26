Regaip Kandili'nde hangi sureler okunur? Regaip Kandili'nde okunacak sureler

Bu gece üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili. Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın habercisi olan mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat iklimine adım atıldı. Regaip Kandili, üç ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte Regaip Kandili'nde okunacak sureler
Regaip gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye ediliyor.
İbni Mesut radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir."
İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir."
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI VE NAMAZININ FAZİLETİ
Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam'dır." TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Regaib Kandili'nde müslümanlar Tesbih Namazı kılabilir ve Tesbih Namazı nasıl araştırması yapılıyor. Regaib Kandili'nde kılınacak namazlardan birisi Tesbih Namazıdır. Tesbih Namazı'nı Kadir Suresi okumak gibi Regaib Kandili akşamında ve gecesinde kulabilirsiniz. Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir. TESBİH NAMAZI
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır. 2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır. 3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir. 2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ
2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi
Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı
Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi
Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı
Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe