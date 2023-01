Regaip Kandili'nde hangi sureler okunur? Regaip Kandili'nde okunacak sureler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Regaip gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye ediliyor.İbni Mesut radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir."İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir."Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur."Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam'dır."Regaib Kandili'nde müslümanlar Tesbih Namazı kılabilir ve Tesbih Namazı nasıl araştırması yapılıyor. Regaib Kandili'nde kılınacak namazlardan birisi Tesbih Namazıdır. Tesbih Namazı'nı Kadir Suresi okumak gibi Regaib Kandili akşamında ve gecesinde kulabilirsiniz. Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe2023 Miraç Kandili: 17 Şubat CumaBerat Kandili: 6 Mart PazartesiMevlid Kandili: 26 Eylül SalıKadir Gecesi: 17 Nisan PazartesiRecep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak PazartesiŞaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat SalıRamazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe