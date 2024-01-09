Real Madrid'in gözü Bayern Münih'li yıldızda

Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Alphonso Davies, Real Madrid ile görüşme halinde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in gözü Bayern Münih'li yıldızda
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09 Ocak 2024 16:18
Kış transfer döneminde kadrosuna yıldız takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızına gözünü çevirdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR

Sky Sports'da yer alan habere göre Real Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak istemeyen 23 yaşındaki sol bek Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid'in kadro planlamacısı Juni Calafat, Kanadalı yıldız ile 2-3 aydır görüşme halinde ve Davies'i transfer etmek için tüm sınırları zorluyor.

Real Madrid sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Alphonso Davies'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği de haberin detaylarında yer aldı.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 23 resmi maça çıkan Alphonso Davies bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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