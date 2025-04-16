Real Madrid-Arsenal maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?

Real Madrid - Arsenal maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.REAL MADRID - ARSENAL MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZReal Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Arsenal ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Real Madrid Arsenal rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Arsenal maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.Unai Emery yönetimindeki Real Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan Real Madrid, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. Real Madrid Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor.ARSENAL SON DURUMFransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden Arsenal, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan Arsenal, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen Arsenal son 8'e kaldı.Ancelotti'nin şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.