Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 19:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 19:04

Real Madrid-Arsenal maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?

Real Madrid - Arsenal TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Real Madrid - Arsenal maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Arsenal maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Arsenal maçı canlı yayın izleme detayları...

Real Madrid-Arsenal maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?
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Real Madrid - Arsenal maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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REAL MADRID - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Arsenal ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Arsenal rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Arsenal maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.

REAL MADRID SON DURUM

Unai Emery yönetimindeki Real Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan Real Madrid, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. Real Madrid Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor.

ARSENAL SON DURUM

Fransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden Arsenal, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan Arsenal, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen Arsenal son 8'e kaldı.

REAL MADRID-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Ancelotti'nin şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

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