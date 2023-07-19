PYBS bursu yattı mı? İOKBS bursluluk yattı mı? Temmuz 2023

PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Haziran ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranıMEB, PYBS bursluluk Haziran ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.2023 Haziran ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TLe-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.