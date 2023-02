Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Pazar gününde resimli mesaj paylaşımını sevgilinizle, akrabanızla, kuzeninizle, büyüklerinizle hayırlı dileklerinizi dileyebilirsiniz. Pazar günü insanların genellikle aileleriyle geçirdikleri, çalışanların ise mutlu pazarlar dileyerek devam ettikleri günlerden birisidir. Haftanın son günü olan pazar günü sevgilinize, arkadaşınıza, kuzeninize, büyüklerinize veya küçüklerinize pazar mesajı göndererek resimli pazar günü mesajı paylaşımı yapabilirsiniz.En güzel pazar günü mesajları, hayırlı pazarlar, iyi pazarlar, günaydın pazar günü ifadelerini yer aldığı paylaşımlar bulunmaktadır.Huzur Ve sevgi dolu bir pazar günü dilerim herkese.Sımsıcak Sevgilerin Yüreğinizi Isıttığı Güzel ve Hayırlı Bir Gün Olsun.. Gülüşleriniz Gözlerinize Işık Olsun. Mutluluğunuz Daim, Gününüz Aydın Her Şey Gönlünüzce Olsun.. Güzelliklerle Dolu Bir Gün Dileğiyle.. Mutlu PAZARLARİnsan; hayal ettikçe büyür, Okudukça öğrenir, Yaşadıkça olgunlaşır, SeVDiKÇe tamamlanır Mutlu PazarlarDenizle gökyüzü arasına sıkışmış sevdamdır Mavi Sonsuz huzur ve mutluluk Aşktır Mavi Sevdiklerinizle birlikte Masmavi Mutlu pazarlar diliyorumGünaydın dostlarım mutlu keyifli neşeli pazarlar dilerim sevgilerMutlu yüzlerin, Sıcacık sohbetlerin, Keyifli kahkahaların, Güzel sofraların, Hoş sohbetlerin, Kavuşmaların olduğu hayırlı, bereketli bir GÜN olsun. Mutlu PazarlarFaturasız tek hat "Dua"dır. Bol bol konuşun, konuştukça kazanın.. Mutlu pazarlar..Biliyorum Her şeyin bir sonu var, doğrudur! Ama en mutlu son hafta sonudur. Gülümse Mutlu pazarlar..Hayatta yolunuzu çizerken, Kalemi başkasının tutmasına İZİN VERMEYİN..!! G Ü N A Y D I N MutLu PaZarLar"Bazen bitmek bilmeyen dertler Yağmur olup üstüne yağar Ama rengarenk gökkuşağıda Yağmurdan sonra çıkar." GÜNAYDIN Mutlu PazarlarDuygusal İnsanlardan Kimseye Zarar Gelmez Çünkü Ağlamayı Bilen!. Ağlatmayı İstemez. Günaydınnn Mutlu pazarlarTesadüflere ihtiyaç var, Plansız ve zamansız gelen güzelliklere ? Bir de küçük sürprizlere.. İşte o Zaman sevilmez mi hayat ? Sevilir hem de çok ! Umutlu.. Mutlu.. Keyifli pazarlar arkadaşlar..Gönlünüzden geçen Tüm hayallerin Gerçeğe dönüşmesi Dileğiyle günaydın Huzurlu sabahlar Mutlu pazarlar sevgiler.Umut ! hiç bitmeyen bir bahar mevsimidir.İçinde karda yağar,fırtınada kopar, ama çiçekler hep açmaya devam eder. Hep baharı yaşamanız dileğiyle; MUTLU PAZARLARAşkla sevgiyle Tüm gönlü güzel dostlara Mutlu sabahlar İyi pazarlar Günaydın sevgiler.Herkesin bir umudu vardır, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü, çünkü; Herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadığı. Mutlu pazarlarHayallerin son kullanma tarihi yok. Derin bir nefes alın ve yeniden deneyin.. Umut..! Her zaman var ve olmalı. O halde dün kaldığımız yerden değil, bugün yeniden.. Mutlu pazarlarİnsanlar vardır; Su gibi aziz, su gibi duru.. Konuştukça su olur akarlar kalbimize, Kan gibi, Can gibi, Canan gibi Mutlu PazarlarEn beklenmedik zamanda, en umulmadık yerden boy verebilir yepyeni bir yaşam Ne kendinden umut kes, ne de hayattan Mutlu Pazarlar"Olur da bir gün her şey kötüye giderse; yinede kalptensozler.com senin kalbinin güzelliğinden şüphe duymam" diyen biri olmalı hayatımızda Mutlu Pazarlarİnsanın mutlu olması için çok şeye gerek yoktur.Gözü görsün, kalbi anlasın ve ruhu yaşasın. Mutlu PazarlarBir gün aydınla bir tebessümle bir duayla başlasın gün ve yaşansın aşk ile umut ile mutlu pazarlarKaldırın bugün ne kadar engel varsa güneşle aranızda, elinizin değdiği her şey gökyüzü koksun Günaydınlar Mutlu PazarlarHey güzellik!Bir görünüp bir kaybolma,herkese yetecek kadar sevgi var dünyada,dost ve insan olana..mutlu pazarlarÖnce kendime sonra evime sonra evimdekiIere sonra kapıIarımı açtığımda bana değen ne varsa yüreğimIe beynim arası çizgi derinIiğince günaydın. MutIu pazarIar.Selamün aleyküm yeni güne bismillah cümleden günaydın hayırlı huzurlu mutlu harika bir pazar günümüz olsun İNŞALLAH AMİNBazılarının Yüreği daracık, Ne sevgi sığıyor İçine, Ne de insanlık..!!! Mutlu pazarlarMutlu yüzlerin, Sıcacık sohbetlerin, Keyifli kahkahaların, Güzel sofraların, Hoş sohbetlerin, Kavuşmaların olduğu hayırlı, bereketli bir GÜN olsun. Mutlu Pazarlar"Öyle sebepsiz gel İlla bir sebebim olsun diyorsan Bugün Pazar meselâ, Çık gel "mutlu pazarlarSevmek belki bir şey ama "sevildiğini bilmek" daha çok bir şey Günaydınnn, mutlu pazarlarGüzelliği,iyiliği, umudu, Mutluluğu, sevgiyi, Aşk'ı Yaşamak ve yaşatmak İçin uyanalım güne Gülümseyelim Herşey gönlünüzce olsun SEVGİYLEGÜNAYDIN MUTLUPAZARLARMutlu pazarlar Keyifli ve güzel bir gün, neşesi ve sohbeti bol zamanlar, Huzurlu ve şanslı bir gün olması dileğiyleAllah celle celalühu gecenin karanlığından gündüzün Aydınlığına çıkardığı gibi Günümüzü de hayırlı kılsın Mutlu Pazarlar.Güzel ülkemin güzel insanları günaydın Gününüz aydın mutluğunuz daim olsun Rabbim güzel gönüller çıkarsın karşınıza Sabah şerifleriniz hayrola Rabbim yaptığınız ibadetleri Duaları kabul buyursun Bu fakirede dualarınızda yer vermeniz umuduyla Mutlu pazarlarMerhaba yeni gün merhaba pazar gülümseyen yüzüm doğan güneşim ıçimi ısıtan sevgi yaşama sevincim yolu sevgiden geçen ve sevmesini bilen herkese günaydın olsun güneş toplayın bugün kalbiniz ve sevdikleriniz için umutlara tutanarak GÜNAYDIN.. Mutlu pazarlarİyi Değil" demek ne haddimize..! "'Şükürler Olsun"' her halimize . . Günaydınnn mutlu pazarlarBUGÜN dostluk, sevgi, yardımlaşma günü olsun BUGÜN tam da ihtiyacımız olan bu BUGÜN en az 1 kişiye gülümse, yardım et Hadi durma..1 gün 1 gündür, o gün BUGÜN dür Paylaş, dalga dalga sevgi yayılsın "Mutlu Pazarlar"Hayat umutsuzluktan umut yaratmaktır ; Umut pencereniz hep açık olsun . . ! GÜNAYDIN . . . Mutlu Pazarlar . . .Hayat iki şekilde yaşanır; Ya hiç mucize yokmuş gibi, Ya da her şey birer mucizeymiş gibi.. Siz hayatınızı bir mucizeymiş gibi yaşayın Mutlu PazarlarBol gülümsemeli bir gün diliyorum. Mutlu PazarlarBazı insanlar hayatın şekeridir,onlar hayat içinde dolaştıkça,hayat onların sayesinde tatlanır.Mutlu Pazarlar..Günaydınla başla güne Dünü unut üzgün durma nefret etme sevgiyi yaşa yaşamı sev Ne olursa olsun inatla gülümse işte Gülümsemek en büyük direniştir yaşamak için de direnmek gerek Mutlu pazarlarGelir seni bulur sen ona gideme sen de NASİP böyle bir şey işte gününüz aydı olsun kazasız bel- lasız bir gün diliyorum herbirinize MUTLU PAZARLARDostlukların tükenmediği sevgilerin ölmediği gözyaşlarının akmadığı gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun Mutlu PazarlarVe kanatlarındaki ihtişamlı Renklerin güzelliğine bakıp, Şöyle seslendi kelebek: "Hayat yaşadığı günün değerini bilene gülümser " Mutlu PazarlarSevginin, Sevincin, Mutluluğun, Huzurun var olduğu bütün günler hep bizimle beraber olsun. Sevgiyle Mutlu Pazarlar..Donat yurdumu papatyalarla Tomurcuklar açtır dallara bahçelere Mutlu PazarlarSevginin kokusu Iyi ki varsın' nın kokusu Hep yanımdasın'nın kokusu Seni seviyorum'un kokusu Hayatımızdan hiç eksik olmasın'ın kokusu Mutlu PazarlarAslında İnsanı en çok acıtan şey Hayal kırıkları değil yaşanması mümkünken yaşamadığı mutluluklardır Mutlu PazarlarUMUT ! Hiç bitmeyen bir bahar mevsimidir. İçinde karda yağar,fırtınada kopar, AMA çiçekler hep açmaya devam eder .mutlu pazarlarGünaydın güne umutla başlayanlara, günaydın yatağında elinde telefonla oyalananlara, günaydın bana da bir günaydın diyecek yok mu diyenlere günaydın. Mutlu pazarlar.Bugünün adı Huzur olsun. Umut olsun, Bereket olsun, Uğur olsun Hepsinden ötesi de, Herşey Gönlünüzce Olsun GÜNAYDINNNN GÜZEL ve MUTLU PazarlarMutlu Pazarlar Sözleri yazımız da hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. 