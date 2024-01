Palworld nedir, nasıl oynanır? (Palworld Gamepass, Steam, XBOX)

Japonya merkezli oyun stüdyosu Pocket Pair tarafından geliştirilen Palworld, Pokemon esintileri taşıdığı için kısa sürede milyonlarca oyunsevere ulaştı. 2015 yılında kurulmasına rağmen Palworld ile dikkat çeken şirket, oyunu daha tam erişime açmadı bile.



PALWORLD NE SUNUYOR?



Palworld, aksiyon-macera ve hayatta kalma oyunu ve ilk 8 saat için 1 milyon satan oyun, 24 saat geçtiğinde 2 milyon satışa ulaşmayı başardı. 40 saat içinde de 3 milyon satışı geçen Palworld, Steam'de anlık olarak 1 milyonun üzerinde oyuncuyla en yüksek noktaya da ulaştı.



Oyun temelde Pokemon gibi bir oynanışa sahip. Pal adı verilen yardımcılar, silah ve yiyecek gibi pek çok amaçla kullanılabiliyor. Oyun erken erişimde ve 13,49 dolarlık fiyata sahip.



Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa oyun oraya eklendi ve ücretsiz oynanabiliyor.



PALWORLD NASIL OYNANIR?



Palworld, Japon geliştirici Pocket Pair tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera hayatta kalma oyunudur. Oyun, "Dostlar" olarak bilinen hayvan benzeri yaratıkların yaşadığı açık bir dünyada geçiyor. Oyuncular, Pals'ı üs inşa etmek, geçiş yapmak ve savaşmak için kullanmak üzere savaşabilir ve ele geçirebilir.



Oyun, oyuncuların Pals'larını yetiştirmesine, eğitmesine ve onlarla etkileşime girmesine olanak tanır. Pals, farklı yeteneklere ve güçlere sahip çeşitli türlerde gelir. Oyuncular, Pals'larını kullanarak farklı düşmanlarla savaşabilir, bulmacalar çözebilir ve kaynakları toplayabilir.



Oyun ayrıca oyunculara üsler inşa etme ve kendi topluluklarını kurma fırsatı sunuyor. Oyuncular, üslerini savunmak için Pals'ları kullanabilir ve kendi kaynaklarına ve ürünlerine sahip olabilirler.



Palworld, 19 Ocak 2024'te Steam'de erken erişime açıldı. Oyun, şu anda 2025'in sonlarında tam sürüm olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.



İşte Palworld'ün bazı temel özellikleri:



Açık dünyada dolaşma ve keşfetme



Pals'ları yakalama, eğitme ve kullanma



Üsler inşa etme ve kendi topluluklarını kurma



Düşmanlarla savaşma ve bulmacalar çözme



İşte Palworld'ün bazı olumlu yönleri:



Pals'lar, çeşitli yeteneklere ve güçlere sahip eğlenceli ve ilgi çekici yaratıklardır.



Oyun, oyunculara çeşitli seçenekler ve özgürlük sunuyor.



Grafikler ve sesler kaliteli.



İşte Palworld'ün bazı olumsuz yönleri:



Erken erişimde olduğu için oyunda hala bazı hatalar ve eksiklikler var.



Bazı oyuncular, oyunun şiddet içeren bazı yönlerini eleştirdi.



Palworld, ilginç ve yenilikçi bir aksiyon-macera hayatta kalma oyunudur. Oyun, oyuncuların Pals'larla etkileşime girmesi ve kendi maceralarını oluşturması için çeşitli seçenekler sunuyor.



PALWORLD NE KADAR, KAÇ TL?



Palworld Steam'de 13,49 dolar yani güncel kur ile (1 dolar: 30,28 TL) 408,47 TL'dir. Oyun Microsoft Store'da ise 292,50 TL'dir ve Game Pass ile ücretsiz alınabilmektedir. Palworld Epic Games mağazasında bulunmamaktadır.



PALWORLD NASIL İNDİRİLİR?



Palworld Steam ve Microsoft Store'dan indirilebilir durumdadır. Epic Games mağazasında oyun bulunmamaktadır.



PALWORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Palworld Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 10 or later (64-Bit)

İşlemci: i5-3570K 3.4 GHz 4 Core

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 (2GB)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan



Palworld Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 10 or later (64-Bit)

İşlemci: i9-9900K 3.6 GHz 8 Core

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan



