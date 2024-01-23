Palworld nedir, nasıl oynanır? (Palworld Gamepass, Steam, XBOX)

Japonya merkezli oyun stüdyosu Pocket Pair tarafından geliştirilen Palworld, Pokemon esintileri taşıdığı için kısa sürede milyonlarca oyunsevere ulaştı. 2015 yılında kurulmasına rağmen Palworld ile dikkat çeken şirket, oyunu daha tam erişime açmadı bile.

Palworld, aksiyon-macera ve hayatta kalma oyunu ve ilk 8 saat için 1 milyon satan oyun, 24 saat geçtiğinde 2 milyon satışa ulaşmayı başardı. 40 saat içinde de 3 milyon satışı geçen Palworld, Steam'de anlık olarak 1 milyonun üzerinde oyuncuyla en yüksek noktaya da ulaştı.

Oyun temelde Pokemon gibi bir oynanışa sahip. Pal adı verilen yardımcılar, silah ve yiyecek gibi pek çok amaçla kullanılabiliyor. Oyun erken erişimde ve 13,49 dolarlık fiyata sahip.