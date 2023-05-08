Özel Eğitim öğretmenliği atama puanları 2023 MEB

Özel Eğitim Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Özel Eğitim Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 21 31 61 60,59559 Özel Eğitim Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 875 1.499 60 59,51143 Özel Eğitim Öğretmenliği 2021

EYLÜL 1.755 2557 62 62,37765 Özel Eğitim Öğretmenliği 2021

MART 2094 3014 64 64,20661 Özel Eğitim Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 1.118 2.164 66 66,32149 Özel Eğitim Öğretmenliği 2020

OCAK 1093 2270 72 71,72716 Özel Eğitim Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 1.599 2635 76,00 76,39170 Özel Eğitim Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 1.002 3145 76,00 75,57397 Özel Eğitim Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 664 1784 76,00 75,53656 Özel Eğitim Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 432 1058 76,33 75,18209

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Özel Eğitim Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.