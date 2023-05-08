Özel Eğitim öğretmenliği atama puanları 2023 MEB

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Özel Eğitim atama puanları 2023: Özel Eğitim atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Özel Eğitim Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|21
|31
|61
|60,59559
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|875
|1.499
|60
|59,51143
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|1.755
|2557
|62
|62,37765
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2021
MART
|2094
|3014
|64
|64,20661
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|1.118
|2.164
|66
|66,32149
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2020
OCAK
|1093
|2270
|72
|71,72716
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|1.599
|2635
|76,00
|76,39170
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|1.002
|3145
|76,00
|75,57397
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|664
|1784
|76,00
|75,53656
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|432
|1058
|76,33
|75,18209
https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ https://www.sporx.com/turkce-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-turkce-kontenjanlari-SXHBQ1018150SXQ
Haber ile daha fazlasına ulaşın: