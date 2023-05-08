Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:52

Özel Eğitim öğretmenliği atama puanları 2023 MEB

Özel Eğitim öğretmenliği atama puanları 2023: Özel Eğitim öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Özel Eğitim öğretmenliği atama puanları 2023 MEB
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Özel Eğitim atama puanları 2023: Özel Eğitim atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Özel Eğitim Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Özel Eğitim Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Özel Eğitim Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 21 31 61 60,59559
Özel Eğitim Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 875 1.499 60 59,51143
Özel Eğitim Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 1.755 2557 62 62,37765
Özel Eğitim Öğretmenliği 2021
MART		 2094 3014 64 64,20661
Özel Eğitim Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 1.118 2.164 66 66,32149
Özel Eğitim Öğretmenliği 2020
OCAK		 1093 2270 72 71,72716
Özel Eğitim Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 1.599 2635 76,00 76,39170
Özel Eğitim Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 1.002 3145 76,00 75,57397
Özel Eğitim Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 664 1784 76,00 75,53656
Özel Eğitim Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 432 1058 76,33 75,18209
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
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