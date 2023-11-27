Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 09:20

Okullar tatil mi? 27 kasım son dakika İstanbul, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

Bugün Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hatay Valiliği ve Zonguldak Valiliği 27 Kasım Pazartesi okulların tatil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte MGM hava durumu raporu ile 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri...

Okullar tatil mi? 27 kasım son dakika İstanbul, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?
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27 Kasım hangi illerde okullar tatil? sorusunun cevabı öğrenci, öğretmen ve aileler tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyordu. Son dakika Zonguldak Valiliğinden okul kararı geldi. MEB okullar tatil mi sorusu öğrenciler, milyonlarca veli ve öğretmen tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sorgulanıyor. 20 Kasım Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bu sebeple öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, 27 Kasım İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 27 Kasım okullar tatil mi 2023 İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bursa, Ankara... Meteoroloji il il uyardı! MEB okullar tatil mi son dakika gelişmeleri... 
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul'da 27 Kasım 2023 tarihinde okullardaki eğitim normal seyrinde devam edecek.

İstanbul Valiliği ya da diğer resmi kurumlardan bu konuya dair bir açıklama yok.

BUGÜN ZONGULDAK VE HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle 27 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

ZONGULDAK VALİLİK AÇIKLAMASI!

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

İSKENDERUN KAYMAKAMI DUYURDU!


İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.

 
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