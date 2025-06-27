Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 11:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 11:26

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? 2025

20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yaz tatili başladı. Yaz tatili tarihlerine göre hareket edecek aileler ise okulların tekrar açılacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. Yaklaşık 18 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi önümüzdeki eğitim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, okulların açılış tarihi…

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? 2025
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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlamaları arttı. Tatili değerlendirmek isteyen aileler ise okulların açılacağı tarihe göre rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum haftasına katılacak. Takvime göre uyum haftası 1-5 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmen seminerleri ise 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili ise toplamda yaklaşık 80 gün sürecek. Peki Yaz tatili sonrası okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim takvimi tüm illere gönderildi. Açıklanan takvime göre 8 Eylül Pazartesi günü 1. dönemin başlamasıyla birlikte okullar açılacak. Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlarken uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk ders zili 1 Eylül'de çalacak.

MEB YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Yaz tatili 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatili toplam 80 gün sürecek. Önümüzdeki yılın takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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