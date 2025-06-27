Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? 2025

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlamaları arttı. Tatili değerlendirmek isteyen aileler ise okulların açılacağı tarihe göre rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum haftasına katılacak. Takvime göre uyum haftası 1-5 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmen seminerleri ise 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili ise toplamda yaklaşık 80 gün sürecek. Peki Yaz tatili sonrası okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim takvimi tüm illere gönderildi. Açıklanan takvime göre 8 Eylül Pazartesi günü 1. dönemin başlamasıyla birlikte okullar açılacak. Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlarken uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk ders zili 1 Eylül'de çalacak.

Yaz tatili 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatili toplam 80 gün sürecek. Önümüzdeki yılın takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.