Okullar 4 güne mi inecek? İngiltere yapmıştı, sıra Türkiye mi geldi?

Sosyal medyanın bugünkü gündeminde okullar vardı. Bilindiği gibi öğrenciler haftanın 5 günü okula gidiyor ve Cumartesi Pazar olmak üzere haftanın iki günü de tatil yapıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre okullar artık haftanın 4 günü açık olacak ve 3 diğer 3 gün resmi tatil olacak.Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.Dünya genelinde resmi olarak 5 gün olan mesai saati uygulamasını yaşanan enerji krizlerinden daha az etkilenmek adına azaltma kararı alan İngiltere, 5 gün yerine 4 gün mesai saati uygulamasına geçmişti. Online çalışmanın verimli olduğu bu ülkede pek çok işletme bu durumdan memnun kalmıştı.İngiltere'ni 4 güne düşürdüğü tek şey çalışma günleri olmadı. Çalışma günleri ile birlikte eğitim ve öğretimi de 4 güne indiren İngiltere, öğrencilerin haftada 4 gün okula gelmesi için bir deneme sürecine girdi. Bazı veliler bu durumdan son derece memnun iken; bazı veliler eğitim kalitesinin düşmesinden endişe ederek, karara tepki göstermişti. Ancak, şimdilik İngiltere'de 4 günlük mesai ve okul süreci için yapılan denemelerde her şey yolunda.Avrupa'da haftada 4 gün çalışma ve 4 gün eğitim sistemi ile ilgili gelen çok sayıda yorum var. Haftada 4 gün eğitim uygulamasını savunanların sayısı daha fazla. Bunun sebebi ise daha yüksek enerji fiyatlarının okulların üzerindeki mali yükü hafifletebileceği ve para tasarrufu sağlayabileceği düşüncesi. Ancak okullarda haftada 4 gün eğitim verilmesinin öğrenciler için yararlı olmayacağı savunanlar ve bu duruma olumsuz bakanlar da var.