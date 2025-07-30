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Okan Buruk'un yayınına Osimhen ertelemesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu akşam A Spor'da katılması planlanan özel yayın, Osimhen'in geliş saatiyle çakışınca ertelendi.

calendar 30 Temmuz 2025 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 17:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un yayınına Osimhen ertelemesi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu akşam A Spor'da katılması planlanan özel yayın, 31 Temmuz Perşembe akşamına ertelendi.

Yayının, Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş saatine denk gelmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Buna göre Okan Buruk, perşembe akşamı saat 21.00'de A Spor ekranlarında canlı yayında olacak.

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