Okan Buruk'tan Ndombele kararı!

Galatasaray'da Konya maçının 11'de şans bulan Ndombele, teknik heyeti sevindirdi. Fransız oyuncun, maç eksiği bulunmasına karşın sergilediği performansı olumlu bulan Teknik Direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki futbolcuya daha şans vermeyi düşündüğü belirtildi.
Ndombele'nin bu şekilde devam etmesi halinde devre arasında yolların ayrılmayacağı ama yine de bir orta saha takviyesinin planlandığı belirtildi.
DAVINSON SANCHEZ: KİM SAKAT?
Cim-Bom'un Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Konyaspor maçının ardından, "Sakatlığın ne durumda?" sorusuna, "Kim sakat?" yanıtını verdi.
Sanchez, "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım" karşılığını verdi, parmağıyla arka tarafı işaret ederek, "Okan Hoca karar verecek" dedi.
Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların dünkü idmanında yine takımdan ayrı çalıştı. Kolombiyalı stoperin, sakatlığı geçmesine rağmen tedbir amacıyla bireysel antrenman yaptığı belirtildi.
Sağlık heyeti ve teknik kadronun bu kararı almasında Nelsson'un yükselen formunun da etkili olduğu bildirildi. Sanchez konusunda acele edilmeyeceği ve risk alınmayacağı belirtildi.
Ndombele'nin bu şekilde devam etmesi halinde devre arasında yolların ayrılmayacağı ama yine de bir orta saha takviyesinin planlandığı belirtildi.
DAVINSON SANCHEZ: KİM SAKAT?
Cim-Bom'un Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Konyaspor maçının ardından, "Sakatlığın ne durumda?" sorusuna, "Kim sakat?" yanıtını verdi.
Sanchez, "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım" karşılığını verdi, parmağıyla arka tarafı işaret ederek, "Okan Hoca karar verecek" dedi.
Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların dünkü idmanında yine takımdan ayrı çalıştı. Kolombiyalı stoperin, sakatlığı geçmesine rağmen tedbir amacıyla bireysel antrenman yaptığı belirtildi.
Sağlık heyeti ve teknik kadronun bu kararı almasında Nelsson'un yükselen formunun da etkili olduğu bildirildi. Sanchez konusunda acele edilmeyeceği ve risk alınmayacağı belirtildi.