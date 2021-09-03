Oğulcan Çağlayan konusu kapanmadı, krizin eşiğinden dönüldü

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı sonunda çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun hem dün UEFA'ya bildirilen kadroda hem de 8 Eylül'de TFF'ye gönderilecek listede bulunması için önceki gün yoğun bir trafiğin içine girdi.



TFF ile yapılan görüşmede, "UEFA'dan Avrupa Ligi için gelecek paradan Çaykur Rize'ye ödeme yapılacaktı. Bu para bize ne zaman gelecek? UEFA listesi için önümüzde çok kısa süre var. Lig için ise 8 Eylül'e kadar vaktimiz bulunuyor" dediler. TFF'den gelen yanıt ilginçti... "UEFA'dan para 10 Eylül'de gelecek."



Bu cevap, Galatasaray'ın Oğulcan'ı ne UEFA listesine ne de lig için TFF'ye göndereceği listeye eklemesi anlamına geliyordu. UEFA ödemesi beklenseydi Oğulcan Çağlayan, ocak ayına kadar yine oynamayacak ve mağdur olacaktı. Yaşanan gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, TFF'ye 1.1 milyon euro (daha önce 100 bin euro kesilmişti) ve 506 bin lira ödeme gerçekleştirdi. TFF'nin buna karşı yanıtı ise "Bu parayı bize değil, Çaykur Rize'ye ödeyin" şeklinde oldu.



RİZE'YE İHTARNAME



Yaşanan gelişme üzerine Çaykur Rize kulübüne ödemeyi yapan ve noter aracılığı ile ihtarname çeken sarı-kırmızılılar derhal vize ve lisans işlemleri için muvafakat edildiğine dair belgenin TFF'ye sunulması istendi. Bu belge TFF'ye yollanınca da dün Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı



TFF TEMYİZE GİTTİ



TFF, 2021-22 sezonu öncesi Oğulcan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray ve futbolcu, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti. Dün yapılan ödemenin 'İhtirazi kayıtla ödeme' olduğu ve Yargıtay'ın kararına göre iade alma hakkının sarı-kırmızılı kulüp tarafından saklı tutulduğu belirtildi



