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Newcastle United'dan Thiaw'a 30 milyon euro

Newcastle United, Malick Thiaw transferi için Milan'a 30 milyon euro'luk teklifte bulundu.

calendar 06 Ağustos 2025 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'dan Thiaw'a 30 milyon euro
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Newcastle United, savunmasını Milan'dan Malick Thiaw ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki stoper için harekete geçti ve Milan'a teklifte bulundu.

30 MİLYON EURO

Sky'ın haberine göre, Newcastle United'ın, Thiaw için Milan'a sunduğu teklifin 30 milyon euro olduğu yazıldı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Alman stoperin, kulübü Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Thiaw, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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