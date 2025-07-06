Newcastle'de Elanga'nın alternatifi Bakayoko!

Eddie Howe önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Newcastle United'da, kanat transferi için Anthony Elanga'nın alternatifi belirlendi.
ELANGA OLMAZSA BAKAYOKO
Football Insider'in haberine göre, Newcastle United, Anthony Elanga'yı kadrosuna katamazsa PSV'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak için harekete geçecek.
FOREST GERİ DÖNMEDİ, ROTA DEĞİŞEBİLİR!
Habere göre; Newcastle United, Elanga için yaptığı 52 milyon Euro teklifin Nottingham Forest tarafından reddedilmesinden sonra 63 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Nottingham ekibi, bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi. Newcastle, rotayı daha ucuz alternatif olarak gördüğü Bakayoko'ya çevirebilir.
ELANGA'NIN PERFORMANSI
Nottingham Forest formasıyla 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı üretti.
BAKAYOKO'NUN PERFORMANSI
Johan Bakayoko, PSV formasını sırtına geçirdiği 42 resmi karşılaşmada 12 gol atarken, 3 asist kaydetti.
ELANGA OLMAZSA BAKAYOKO
Football Insider'in haberine göre, Newcastle United, Anthony Elanga'yı kadrosuna katamazsa PSV'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak için harekete geçecek.
FOREST GERİ DÖNMEDİ, ROTA DEĞİŞEBİLİR!
Habere göre; Newcastle United, Elanga için yaptığı 52 milyon Euro teklifin Nottingham Forest tarafından reddedilmesinden sonra 63 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Nottingham ekibi, bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi. Newcastle, rotayı daha ucuz alternatif olarak gördüğü Bakayoko'ya çevirebilir.
ELANGA'NIN PERFORMANSI
Nottingham Forest formasıyla 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı üretti.
BAKAYOKO'NUN PERFORMANSI
Johan Bakayoko, PSV formasını sırtına geçirdiği 42 resmi karşılaşmada 12 gol atarken, 3 asist kaydetti.