Newcastle'de Elanga'nın alternatifi Bakayoko!

ELANGA OLMAZSA BAKAYOKO

FOREST GERİ DÖNMEDİ, ROTA DEĞİŞEBİLİR!

ELANGA'NIN PERFORMANSI

BAKAYOKO'NUN PERFORMANSI

Eddie Howe önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Newcastle United'da, kanat transferi için Anthony Elanga'nın alternatifi belirlendi.Football Insider'in haberine göre, Newcastle United, Anthony Elanga'yı kadrosuna katamazsa PSV'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak için harekete geçecek.Habere göre; Newcastle United, Elanga için yaptığı 52 milyon Euro teklifin Nottingham Forest tarafından reddedilmesinden sonra 63 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Nottingham ekibi, bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi. Newcastle, rotayı daha ucuz alternatif olarak gördüğü Bakayoko'ya çevirebilir.Nottingham Forest formasıyla 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı üretti.Johan Bakayoko, PSV formasını sırtına geçirdiği 42 resmi karşılaşmada 12 gol atarken, 3 asist kaydetti.