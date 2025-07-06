06 Temmuz
KFUM-Bryne
1-184'
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
2-084'
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
2-184'
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
2-0
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
1-2
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
1-254'
06 Temmuz
AGF-OB
0-056'
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
0-230'
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
0-010'
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
0-00'
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
1-157'
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
2-0
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
3-1
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Newcastle'de Elanga'nın alternatifi Bakayoko!

Newcastle, Anthony Elanga'yı kadrosuna katamazsa PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko'yu transfer edecek.

calendar 06 Temmuz 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle'de Elanga'nın alternatifi Bakayoko!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eddie Howe önderliğinde kadro planlamasını sürdüren Newcastle United'da, kanat transferi için Anthony Elanga'nın alternatifi belirlendi.

ELANGA OLMAZSA BAKAYOKO

Football Insider'in haberine göre, Newcastle United, Anthony Elanga'yı kadrosuna katamazsa PSV'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

FOREST GERİ DÖNMEDİ, ROTA DEĞİŞEBİLİR!

Habere göre; Newcastle United, Elanga için yaptığı 52 milyon Euro teklifin Nottingham Forest tarafından reddedilmesinden sonra 63 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Nottingham ekibi, bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi. Newcastle, rotayı daha ucuz alternatif olarak gördüğü Bakayoko'ya çevirebilir.


ELANGA'NIN PERFORMANSI

Nottingham Forest formasıyla 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı üretti.

BAKAYOKO'NUN PERFORMANSI

Johan Bakayoko, PSV formasını sırtına geçirdiği 42 resmi karşılaşmada 12 gol atarken, 3 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.