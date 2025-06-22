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New York'ta gol yağmuru, Los Angeles'ta sessizlik!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Brezilya ekibi Fluminense, 2-1 geriye düştüğü maçta Ulsan'ı 4-2 mağlup etti. E Grubu'nda ise River Plate ile Monterrey yenişemedi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Brezilya ekibi Fluminense, 2-1 geriye düştüğü maçta Ulsan'ı 4-2 mağlup etti. E Grubu'nda ise River Plate ile Monterrey yenişemedi.

calendar 22 Haziran 2025 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
New York'ta gol yağmuru, Los Angeles'ta sessizlik!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Monterrey'le 0-0 berabere kalırken F Grubu'nda Fluminense, Ulsan'ı 4-2 mağlup etti.

ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.

Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.


Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.

LOS ANGELES'TE SESSİZLİK!

Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.

 


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