Netflix Zam Ekim 2023: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar? | Netflix aylık üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

NETFLİX NEDİR?



Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.



NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?



Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.



Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?



Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.



Netflix'ten zam açıklaması



Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.



- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız."





Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Netflix, süregelen Hollywood oyuncularının grevi sona erdikten sonra reklamsız hizmetinin fiyatını artırmayı planlıyor ve şirketin bu planının öğrenilmesiyle birlikte şirket hisseleri yüzde 3'ten fazla yükseliş kaydetti.WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Netflix, dünya genelinde birçok pazarda fiyatları artırmayı tartışıyor, ancak muhtemelen bu artışlara ABD ve Kanada ile başlayacak. Rapora göre, Netflix'in fiyatları ne kadar artıracağı veya yeni fiyatların tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği hemen belli olmadı. Netflix rapor hakkında yorum yapmayı reddetti.SAG-AFTRA oyuncu sendikası ile stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bir sonraki toplantı Çarşamba günü yapılacak.Yazarlar sendikası, beş ay süren ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından geçen hafta AMPTP ile geçici bir anlaşma yaptı.Netflix Şubat ayında bazı ülkelerde abonelik planlarının fiyatlarını düşürdü. Aynı ay, abonelerin şifre paylaşımını engellemek için bir plan hazırladı ve bu plan Mayıs ayında 100'den fazla ülkede uygulamaya konuldu.Temel paket: Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme)Standart paket: Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme)Özel paket: Aylık 199,99 TL (Dört cihazda Ultra HD kalitede izleme)Bu fiyatlarla birlikte Netflix Türkiye'nin en ucuz aboneliği bile 100 TL'nin üzerine çıkmış oldu. Bu da Netflix Türkiye'yi dünyanın en pahalı Netflix'i yaptı. Örneğin, ABD'de temel paketin fiyatı 8,99 dolar (yaklaşık 75 TL), standart paketin fiyatı 13,99 dolar (yaklaşık 117 TL) ve özel paketin fiyatı 17,99 dolar (yaklaşık 150 TL). Netflix Türkiye abonelik ücretleri ile ilgili daha fazla bilgi için Netflix Türkiye resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.