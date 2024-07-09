Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 11:35

Netflix Zam 2024: Netflix üyelik ücreti, fiyatları ne kadar?

Netflix abonelik ücretleri maalesef Türkiye'de bu yıl ikinci kez zam aldı. Peki, Netflix üyelik ücreti, fiyatları ne kadar? Netflix zammı ne ze zaman? 2024 Netflix abonelik ücreti kaç TL?

Netflix Zam 2024: Netflix üyelik ücreti, fiyatları ne kadar?
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Netflix Türkiye, bu yıl ikinci kez abonelik ücretlerine zam yaptı. Popüler dijital yayın platformu, daha önce yılın ilk aylarında önemli bir fiyat artışı gerçekleştirmişti. Şimdi ise abonelik ücretleri %30 civarında bir artışla yeniden güncellendi. Bu zamla birlikte eski ve yeni fiyatları aşağıda listeledik.

Netflix abonelik ücretlerine yeni zam

Netflix, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak, bu yıl içerisinde iki kez abonelik ücretlerine zam yapması, kullanıcıların tepkisini çekti. Sene başında yapılan zammın ardından, yeni bir zam dalgası ile abonelik ücretleri %30 oranında arttı.
Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olarak sunulan üç farklı abonelik seçeneğinin eski fiyatları sırasıyla aylık 119,99 TL, 176,99 TL ve 229,99 TL idi.

İşte yeni Netflix abonelik fiyatları:

Temel Plan: Aylık 149,99 TL

Standart Plan: Aylık 229,99 TL

Özel Plan: Aylık 299,99 TL

Bu zam oranları, Netflix abonelik ücretlerinin son iki yılda %300 civarında arttığını gösteriyor. Yani, Netflix kullanıcıları, platformun içeriklerine erişim sağlamak için önceki yıllara göre oldukça yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.

Yeni zamlı fiyatlar, platforma yeni abone olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Mevcut aboneler ise 30 gün içerisinde fiyat artışıyla ilgili bilgilendirilecek ve bu sürenin sonunda yeni fiyatlar tüm kullanıcılar için geçerli hale gelecek.
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