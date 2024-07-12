Muharrem Ayının İlk Cuması Ne Zaman? 2024



Muharrem ayının ilk Cuma günü, Aşure Günü'ne hazırlık için önemli bir gündür. Bu gün, birçok Müslüman oruç tutmakta, dua etmekte ve aileleriyle vakit geçirmektedir.



Peki, 2024 yılında Muharrem ayının ilk Cuma günü ne zaman?



2024 yılında Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başlayacak. Bu nedenle, ilk Cuma günü 12 Temmuz 2024 Cuma günü olacak.



Bu kutsal günde, Müslümanların şunları yapmaları teşvik edilir:



Oruç tutmak



Dua etmek



Kur'an okumak



Sadaka vermek



Aile ve sevdikleriyle vakit geçirmek



Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını ve öğretilerini anmak



Muharrem ayı, maneviyatımızı geliştirmek ve Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır. Bu kutsal ayda, bol bol dua ederek ve ibadet ederek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım.

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