Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 15:10

Muharrem Ayının İlk Cuması Ne Zaman? 2024

Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ayda birçok önemli olay meydana gelmiştir ve Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicreti de bu ayda gerçekleşmiştir.

Muharrem Ayının İlk Cuması Ne Zaman? 2024
Abone Ol

Muharrem ayının ilk Cuma günü, Aşure Günü'ne hazırlık için önemli bir gündür. Bu gün, birçok Müslüman oruç tutmakta, dua etmekte ve aileleriyle vakit geçirmektedir.

Peki, 2024 yılında Muharrem ayının ilk Cuma günü ne zaman?

2024 yılında Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başlayacak. Bu nedenle, ilk Cuma günü 12 Temmuz 2024 Cuma günü olacak.

Bu kutsal günde, Müslümanların şunları yapmaları teşvik edilir:

Oruç tutmak

Dua etmek

Kur'an okumak

Sadaka vermek

Aile ve sevdikleriyle vakit geçirmek

Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını ve öğretilerini anmak

Muharrem ayı, maneviyatımızı geliştirmek ve Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır. Bu kutsal ayda, bol bol dua ederek ve ibadet ederek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev! Real Madrid Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!
Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı Spor Toto 1. Lig Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı
Trabzonspor'da dikkat çeken isim Salih Malkoçoğlu Trabzonspor Trabzonspor'da dikkat çeken isim Salih Malkoçoğlu
Bodrum Sipay'dan stadyum açıklaması Bodrumspor Bodrum Sipay'dan stadyum açıklaması
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası taraftarlarla buluştu Galatasaray Galatasaray'ın şampiyonluk kupası taraftarlarla buluştu
TFF'den başkanlık seçimi için açıklama! Fenerbahçe TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
Altınordu'dan genç takviye Spor Toto 2. Lig Altınordu'dan genç takviye
Menemen FK, Sedat Cengiz ile yolları ayırdı Spor Toto 2. Lig Menemen FK, Sedat Cengiz ile yolları ayırdı
Muharrem Ayının İlk Cuması Ne Zaman? 2024 Gündem Muharrem Ayının İlk Cuması Ne Zaman? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Dört büyükler, Büyükekşi'ye imza vermedi!
2
Bonucci'den olay itiraf: ''Kaçarak ayrılmak zorunda kaldım''
3
Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı
4
Başakşehir'den Serdar Aziz'e kanca
5
Fenerbahçe'de Osayi Samuel çıkmazı
6
Fenerbahçe - En Nesyri: İşte son durum
7
Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a ret

SON HABERLER

yukarı ok