Haber Tarihi: 03 Mart 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 16:08

MSÜ mülakatları ne zaman? 2024 MSÜ mülakat sürecinde son durum

Askeri okullarda eğitim alacak adaylar MSÜ mülakatlarını bekliyor. MSÜ mülakatları, sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların beklentileri arasında yer alıyor. Askeri öğrenci adayları, tercih sonuçları başvuru sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle görüntüleyebiliyor ve ardından mülakatlara odaklanıyor. Peki, Peki, 2024 MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?

MSÜ mülakatları ne zaman? 2024 MSÜ mülakat sürecinde son durum
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sonuçlar öncesinde soru-cevap duyurusunu merak ediyor.

Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ 2024 oturumunda çıkan soru ve cevap anahtarlarının aynı gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN? 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı tamamlanmasının ardından gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakatlarına çevrildi. Mülakat tarihleri henüz açıklanmadı.  
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