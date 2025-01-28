Haber Tarihi: 28 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 18:36

Movement (MOVE) Coin Nedir?

Elon Musk'ın liderliğinde faaliyet gösteren Kamu Verimliliği Kurumu (DOGE), blockchain kullanımı kapsamında Movement (MOVE) ile görüşmeler yapıyor. Peki, Movement (MOVE) coin nedir?

Movement (MOVE) Coin Nedir?
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Son yıllarda kripto para ekosistemi, yenilikçi projelerle büyümeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan Movement (MOVE) Coin, özellikle hız, güvenlik ve merkeziyetsizlik odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Movement Coin nedir? Nasıl çalışır? İşte bu yeni nesil kripto varlığın detayları ve yatırımcılar için önemi.

Movement (MOVE) Coin Nedir?

Movement Coin, blok zincir teknolojisini kullanarak kullanıcılar arasında hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunmayı hedefleyen bir kripto para birimidir. Proje, finansal sistemlerdeki merkeziyetsizliği artırmak ve geleneksel ödeme yöntemlerine alternatif oluşturmak amacıyla ortaya çıktı. MOVE Coin, özellikle DeFi (Merkeziyetsiz Finans) alanında kullanım senaryolarıyla öne çıkıyor.

Movement Projesinin Temel Özellikleri

Hızlı İşlem ve Düşük Ücretler:

MOVE Coin, yüksek işlem kapasitesi sayesinde saniyede binlerce işlemi işleyebiliyor. Bu, Bitcoin veya Ethereum gibi ağlara kıyasla çok daha düşük ücretlerle para transferi imkanı sunuyor.

Güvenli ve Şeffaf Altyapı:

Proje, açık kaynak kodlu bir blok zincir üzerine inşa edildi. Akıllı sözleşme desteğiyle, kullanıcılar güvenli bir şekilde token takası, stake etme ve likidite havuzlarına katılım gibi işlemler gerçekleştirebiliyor.

Topluluk Odaklı Yönetim:

MOVE Coin, DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) modelini benimseyerek token sahiplerine projenin geleceği hakkında söz hakkı tanıyor.

MOVE Coin Nasıl Alınır?

MOVE Coin, Binance, Coinbase, ve Bybit gibi büyük borsalarda işlem görüyor. Kullanıcılar, BTC, ETH veya USDT gibi kripto paralarla MOVE satın alabiliyor.




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