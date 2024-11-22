Motorine zam var mı? 22 Kasım 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.46 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.96 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Benzinin litre fiyatında 19 Kasım gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı.Sektör kaynaklarının iddiasına göre motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların 23 Kasım Cumartesi gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.33 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.91 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.03 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.22 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.85 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.49 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.