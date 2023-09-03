Milot Rashica: "Daha da güçlü olacağız"

Beşiktaş'ta Milot Rashica, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica: 'Daha da güçlü olacağız'
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03 Eylül 2023 21:49
Beşiktaş'ta Milot Rashica, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Taraftarın önünde 3 puan almak önemliydi. Milli aradan sonra daha da güçlü döneceğiz." dedi.

Rashica, "Her gün daha da iyiye gidiyoruz. Yeni oyuncuların adaptasyonu idmanlarla daha da iyileşiyor. Henüz başındayız. Çok daha iyi işler yapacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Ailem, beni tribünden izledi. Golü onlarla kutlamak da çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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