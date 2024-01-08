Milli Takım seçmeleri Yüksekova'da yapılacak

Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak. Birçok ilden sporcu, seçmeler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek antrenmanlara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli Takım seçmeleri Yüksekova'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 19:48
Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri için birçok ilden sporcu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kampa girdi.

Sporcular, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenmanlara başladı.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Erkan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım aday kadrosunda farklı illerden gelen sporcuların yer aldığını söyledi.

Milli takım seçmelerinin 10-11 Ocak'ta Yüksekova'da yapılacağını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Yeterli derecede kar var. Günde yaklaşık 4 saat antrenman yapıyoruz. Sabah saatlerinde dengede durma, öğleden sonra ise paten çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sporculardan Zülfiye Soyaz da "Milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Pist ve hava çok güzel. Antrenmanlarımız verimli geçiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery