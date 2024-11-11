Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi kapsamında ilk olarak Galler ile karşılaşacak, ardından ise Karadağ deplasmanına gidecek. Millilerde odak noktası, son dönemde performanslarıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi isimler olacak. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı dört Uluslar Ligi maçında sadece bir puan kaybı yaşayan Ay-yıldızlı ekip, bu kaybı grup aşamasındaki ilk Galler karşılaşmasında yaşadı. O maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Türkiye, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak Galler karşısında galibiyet almayı ve 3 puanla liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü maçında Galler'i Kayseri'de ağırlayacak. Mücadele, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmada Ay-yıldızlılar, galip gelmeleri durumunda grup liderliğini garantileyerek A Ligi'ne yükselmiş olacaklar.

Türkiye - Galler maçı, TV8 ve Exxen platformlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

2024-2025 sezonunda 54 takımın yer aldığı UEFA Uluslar Ligi, A, B, C ve D liglerinde takımların mücadele ettiği bir formatta düzenleniyor. Karşılaşmalar çift devreli lig usulüyle oynanıyor ve gruplarını lider tamamlayan takımlar bir üst lige çıkmaya hak kazanıyor. A ve B liglerinde gruplarının son sırasında yer alan takımlar ise bir alt lige düşüyor.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 10 puan topladı ve grubun zirvesinde yer alıyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor ve Türkiye'yi yakından takip ediyor.

Eğer A Milli Takım, Galler karşısında berabere kalırsa liderlik için gözler Karadağ maçına çevrilecek. Milliler, Galler'i yendiği takdirde ise liderliği garantileyip A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki son rakibi Karadağ olacak. Bu karşılaşma, 19 Kasım Salı günü Karadağ'ın Niksic şehrindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karadağ, B Ligi'ndeki 4 maçında henüz puan alamadı.