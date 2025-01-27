Milli karatecilerden Paris'te 5 madalya

Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağına katılan Türk sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 70 ülkeden 384 sporcunun katılımıyla başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 25 karateci mücadele etti.



Erkekler kumite kategorisinde tatamiye çıkan milli sporculardan Eray Şamdan, 60 kiloda şampiyon oldu, Ömer Abdurrahim Özer ise 67 kiloda gümüş madalya aldı.



Kadınlar kumitede ise Tuba Yakan (55 kilo) ve Eda Eltemur (68 kilo) bronz madalya elde etti.



