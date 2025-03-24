Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'daki turnuvada şampiyon oldu

Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'daki turnuvada şampiyon oldu
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24 Mart 2025 14:32
Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Lodz kentinde düzenlenen toplam 17 bin 500 dolar ödüllü turnuvaya katılan milli badmintoncular Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde karşılaştı.

Maçı 2-0 (21-11, 21-18) kazanan 5 numaralı seribaşı Neslihan, tek kadınlarda finale yükselirken Özge bronz madalya elde etti.

Finalde de 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hung Yi-Ting'i 2-0 (21-13, 21-16) yenen Neslihan, şampiyonluğa ulaştı.

 
 
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