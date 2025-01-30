Haber Tarihi: 30 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 09:10

Midtjylland - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

Midtjylland - Fenerbahçe TRT 1 Tabii izle şifresiz | Midtjylland - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Midtjylland - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları.

Midtjylland - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle
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Midtjylland-Fenerbahçe maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak bu kritik maç, 30 Ocak Perşembe günü 23:00'da başlayacak.

TRT 1 MAÇ İZLE: MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE CANLI İZLE

Midtjylland - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. 

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Midtjylland - Fenerbahçe maçını şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Midtylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri.



MOURINHO CEZALI


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

BEKSİZ ÇIKACAK

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.

Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

KAMP KADROSU

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, cezalı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışan İsmail Yüksek ise Midtjylland maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

282. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 281 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 59 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 144. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 143 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 89

 44

 26

 19

 126

 89
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 281

 111

 59

 111

 381

 400
 

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