Midtjylland - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

Midtjylland-Fenerbahçe maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak bu kritik maç, 30 Ocak Perşembe günü 23:00'da başlayacak.

Midtjylland - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Midtjylland - Fenerbahçe maçını şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



89



44



26



19



126



89



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



38



14



12



12



56



46



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



281



111



59



111



381



400





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa.İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, cezalı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışan İsmail Yüksek ise Midtjylland maçının kadrosuna alındı.Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 281 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 59 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 143 karşılaşmada boy gösterdi.Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: