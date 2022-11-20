Merkezefendi'nin konuğu Manisa BŞB

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki Ege ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 21 Kasım Pazartesi günü kozlarını paylaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi'nin konuğu Manisa BŞB
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20 Kasım 2022 14:41
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki Ege ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 21 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Merkezefendi Belediyesi Basket ligde son 2 maçını kazanırken, Manisa BŞB üst üste 4 karşılaşmasından mağlup ayrıldı. 
 
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