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Menemen FK'da İsmail de gitti

Menemen FK'nın genç santrforu İsmail Kulet, 3. Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisinde ayrılıklar sürerken kulübün devri için de Ankaralı bir iş insanıyla görüşmeler gündemde.

calendar 18 Temmuz 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 15:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da İsmail de gitti
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2'nci Lig kulüplerinden Menemen FK'da kaleci Bora Göymen'den sonra santrfor İsmail Kulet de 3'üncü Lig'e yükselen Eskişehirspor'la anlaştı.

Eskişehir ekibi 21 yaşındaki golcüyle sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci devresinde Anadolu Üniversitesi'ne kiralanan İsmail, bu takımla çıktığı 13 maçta 4 gol atarak sezonu tamamladı.

İzmir ekibinden ayrılan Mazlum Demir Şanlıurfaspor'a Hakkı Türker ise Bursaspor'a gitmişti. Öte yandan kulübün önümüzdeki hafta Ankaralı bir iş insanına devredileceği kulislerde konuşulmaya başladı.

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