Menemen FK'da Fethi Sekin'in oğlu için özel kutlama

İzmir'in TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Menemen Futbol Kulübü, futbolculardan Burak Tolunay Sekin'in 19'uncu doğum gününü Antalya kampında kutladı. Burak için kampta Başkan Bilgin Tokul ve tüm takımın katılımıyla doğum günü pastası kesildi.



İzmir'de 5 Ocak 2017'de meydana gelen terör saldırısında canını feda ederek teröristlerin İzmir Adliyesi'ne girmesine engel olan Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu olan, babasını 11'inci doğum gününden 2 gün önce kaybeden Burak Tolunay, Altay altyapısında yetişerek geçen yıl Galatasaray altyapısına transfer olmuştu. Burak Tolunay bu sezon başında Menemen FK'yla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasına rağmen A takımda henüz forma giymedi.



