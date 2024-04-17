Meclis ne zaman tatile girecek, ne zaman kapanacak 2024

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Meclis'in tatile gireceği tarih, gündemle ilgili konuları merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl sağlık alanlarında yapılacak düzenlemeler ve 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapıyor. İşte Meclis'in tatile gireceği tarih.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yerel seçimler öncesinde son mesaisini yapıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 Nisan 2024 tarihli TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.

18 Mart'ta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini ifade etti. Bakan Tunç "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız" dedi.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişikliğin yer alması ve iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkının gelmesi bekleniyor.

Ayrıca hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenmesi ve sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alabileceği konuşuluyor.