Lyon, galibiyete son anda uzandı!

Fransa Ligi'nde Lyon, sahasında Montpellier'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon, galibiyete son anda uzandı!
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05 Ocak 2025 00:57
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lyon, sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanan maçı Lyon 1-0'lık skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Khalil Fayad (Kendi kalesine) attı.

Lyon'da forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, yedek başladığı karşılaşmada 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lyon, 28 puana yükseldi. Montpellier, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Brest deplasmanına konuk olacak. Montpellier, sahasında Angers ile karşı karşıya gelecek.

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