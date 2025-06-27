Lise diplomaları ne zaman verilecek? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, diplomaların hazırlanıp okullara gönderilmesi birkaç haftayı bulabiliyor. Bu süreçte resmi işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyen öğrenciler için e-Devlet'te dijital mezuniyet belgesi erişimi büyük kolaylık sağlıyor.

Basılı diplomanın teslimi, her okulun iş ve planlama sürecine göre değişiyor. Bu nedenle mezun öğrencilerin diplomalarını alabilmek için okullarla doğrudan iletişime geçmesi öneriliyor.



e-Devlet sistemi üzerinden "Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranına giriş yaparak, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle geçici mezuniyet belgelerini PDF formatında indirebilir ve resmi işlemlerinde kullanabilirler.

e‑Devlet'e (turkiye.gov.tr) giriş yapılır.

Arama kısmına "Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama" yazılır.

Sisteme girişle birlikte mezuniyet bilgileri görüntülenir.

"Belge oluştur" seçeneğiyle barkodlu PDF halinde belge indirilir ve gerektiğinde yazdırılır.

Bu belge, diploma basımı tamamlanana dek resmî işlemlerde geçici belge olarak kullanılabiliyor. Özellikle üniversite kayıt, iş başvurusu gibi durumlarda eğitim düzeyinin kanıtlanması için hemen işe yarıyor. İlerleyen günlerde diploma basılı şekilde okullardan teslim alınabilir, ancak geçici belge sayesinde süreç hızla ilerliyor.