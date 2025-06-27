Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 16:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 16:11

Lise diplomaları ne zaman verilecek? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama

2024-2025 eğitim öğretim yılı, karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erdi. Milyonlarca lise öğrencisi mezuniyet heyecanını yaşarken, gözler şimdi lise diploması ve mezuniyet belgesi işlemlerine çevrildi. Mezun olan öğrenciler, diplomalarını bağlı oldukları okullardan alabilecekleri gibi, geçici mezuniyet belgelerine e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek.

Lise diplomaları ne zaman verilecek? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, diplomaların hazırlanıp okullara gönderilmesi birkaç haftayı bulabiliyor. Bu süreçte resmi işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyen öğrenciler için e-Devlet'te dijital mezuniyet belgesi erişimi büyük kolaylık sağlıyor.

ASIL DİPLOMA TESLİMİ OKULLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Basılı diplomanın teslimi, her okulun iş ve planlama sürecine göre değişiyor. Bu nedenle mezun öğrencilerin diplomalarını alabilmek için okullarla doğrudan iletişime geçmesi öneriliyor.

E-DEVLET MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

e-Devlet sistemi üzerinden "Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranına giriş yaparak, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle geçici mezuniyet belgelerini PDF formatında indirebilir ve resmi işlemlerinde kullanabilirler.

e‑Devlet'e (turkiye.gov.tr) giriş yapılır.

Arama kısmına "Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama" yazılır.

Sisteme girişle birlikte mezuniyet bilgileri görüntülenir.

"Belge oluştur" seçeneğiyle barkodlu PDF halinde belge indirilir ve gerektiğinde yazdırılır.

Bu belge, diploma basımı tamamlanana dek resmî işlemlerde geçici belge olarak kullanılabiliyor. Özellikle üniversite kayıt, iş başvurusu gibi durumlarda eğitim düzeyinin kanıtlanması için hemen işe yarıyor. İlerleyen günlerde diploma basılı şekilde okullardan teslim alınabilir, ancak geçici belge sayesinde süreç hızla ilerliyor.

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