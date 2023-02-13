KYK yurtları boşaltılacak mı? Depremzedelerin yerleşeceği KYK yurtları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

10 ili vuran iki deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprezedelerin KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine YÖK, bahar yarıyılı için uzaktan eğitim kararı almıştı. Peki depremzedeler hangi yurtlara yerleştirilecek? KYK yurt kapasitesi ne kadar? İşte il il listesi..81 ilde bulunan bütün yükseköğretim kurumlarının sene sonuna kadar uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. Yani okuduğu şehirlerden memleketine giden öğrencilerle birlikte KYK yurtları boşaltılmış olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin geçici olarak KYK yurtlarına yerleştirileceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz."Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile Trükiye'nin yurt kapasitesini resmi olarak duyurdu. Kasapoğlu, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850.000 kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar…" dedi.