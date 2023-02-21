Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 10:09

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK Şubat ayı yurt ücretleri iade edilecek mi?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelendi mi, ertelenecek mi merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi etkiledi. KYK yurt ücretleri ile ilgili birçok öğrencinin kafasında soru işaretleri kaldı. Depremde evi zarar gören vatandaşlar çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Bahar döneminde uzaktan eğitim görecek kişiler de memleketine geri döndü. Peki, KYK Şubat ayı yurt ücretleri iade edilecek mi? KYK yurt ücretleri alınacak mı?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK Şubat ayı yurt ücretleri iade edilecek mi?
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KYK yurt ücretleri ile ilgili son durumu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmişken, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan online eğitim açıklaması gelmişti. Kahramanmaraş depremi sonrasında KYK yurt ücreti ödemeleri nasıl olacak, Şubat ödemeleri geri verilecek mi? soruları öne çıktı.
KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan deprem sonucunda birçok vatandaşın evi zarar gördü. KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar geçici evler yapılana kadar burada konaklayacak. Yurtlarından memleketine geri dönen öğrenciler de önümüzdeki aylar için yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. KYK yurt ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok fakat Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret alınmayacağı tahmin ediliyor.
KYK ŞUBAT AYI YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu birçok bölümün uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bahar dönemi için öğrencilerden yurt ücreti talep edilmemesi yönünde beklenti çok yüksek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar dönemi eğitimine dair detayları açıklamıştı.

"2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlatılabilecek. Yükseköğretim kurumlarımız, her bir diploma programının teorik eğitimlerinde 'Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında (6. maddedeki yüzde 30 kısıtı dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrim içi, eş zamanlı veya çevrim dışı, eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecek. Eğitimlerini, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerimiz, bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek."

"Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilecek; bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimler, eksiksiz olarak kredi yükünden düşülecek, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmeyecek.

Öğrencilerimiz deprem dolayısıyla ciddi şekilde etkilenmiş bulunuyorlar. Elbette ki arzu ettiğimiz, öğrencilerimizin tamamının bahar yarıyılında eğitim öğretime iştirak etmeleridir. Ancak katılma konusunda mücbir sebeplerle iştiraki mümkün olamayan öğrencilerimiz de olabilecektir. Bu bakımdan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi. Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

YÖK Başkanı Özvar, öğrenim ücreti konusunda vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin bir tavsiye kararlarının bulunduğuna da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarının, depremden etkilenen illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemelerine ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir."
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