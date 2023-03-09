KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi 2023? KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek?

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Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Deprem felaketinin ardından üniversitelerin online olunmasına da karar verildi. Bu noktada yurtlarından ayrılan öğrencilerin gözleri KYK yurt ücretleri ödenecek mi? sorusuna çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt paralarının ödenmesine ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, paralar iade edilecek mi? sorusunun yanıtı haberimizin devamında...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'nda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.