KYK yurt time sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar başvuru sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşabilecek. Yurt-Time Spor Projesi başvuru sonuçlarının ekim ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Tamamen akademik başarı kriteri esas alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına göre proje kapsamında binlerce öğrenci kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alarak harçlıklarını kazanacak.

KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.

Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.