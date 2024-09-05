KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 E-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar Eylül ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarih aralığında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını da tamamladı. Şimdi tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek ''KYK yurt sonuçları açıklandı'' duyurusunda. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.