KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? 2025

KYK burs ve kredi başvurusu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı resmi Instagram hesabı üzerinden "Başvuruları bugün başlattık." açıklamasının ardından KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? KYK kredi alan burs alabilir mi, kredi alıyorum tekrar başvurabilir miyim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.22. Maddede KYK Öğrenim Kredisi alan öğrenci krediyi iptal ettirdikten sonra yeniden kredi alabilmek için Genel Müdürlüğe posta yoluyla dilekçe göndermek zorundadır. Bu metne göre dilekçe harici yeniden başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.KYK kredisi/bursu almanıza engel olan burslar, diğer devlet bursları yani MEB Öğretmenlik Bursu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları gibi burslardır. Özel bursları almak ya da başvurmak KYK kredisi / bursu almanıza engel olmaz.Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.