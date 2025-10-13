Haber Tarihi: 13 Ekim 2025 14:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 14:19

KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? 2025

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı açıklamasının ardından burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin burslarla ilgili açıklamaları da arttı. Peki, Kredi alan biri burs başvurusu yapabilir mi? KYK kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi?

KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? 2025
KYK burs ve kredi başvurusu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı resmi Instagram hesabı üzerinden "Başvuruları bugün başlattık." açıklamasının ardından KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? KYK kredi alan burs alabilir mi, kredi alıyorum tekrar başvurabilir miyim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.
KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi 2025

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

22. Maddede KYK Öğrenim Kredisi alan öğrenci krediyi iptal ettirdikten sonra yeniden kredi alabilmek için Genel Müdürlüğe posta yoluyla dilekçe göndermek zorundadır. Bu metne göre dilekçe harici yeniden başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

KYK kredisi/bursu almanıza engel olan burslar, diğer devlet bursları yani MEB Öğretmenlik Bursu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları gibi burslardır. Özel bursları almak ya da başvurmak KYK kredisi / bursu almanıza engel olmaz.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

