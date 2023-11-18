Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 11:24 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 11:24

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 KYK kredi ne zaman yatacak?

2023 KYK bursları ve kredilerin ne zaman yatacağı, KYK bursu almaya hak kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için verilen KYK bursları için ödeme tarihleri araştırılıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı toplu para ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler gözlerini yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk burs ve krediler ne zaman yatar?

KYK bursları ne zaman yatacak? 2023 KYK kredi ne zaman yatacak?
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KYK bursu ne zaman yatacak? 2023 KYK kredi ne zaman yatacak? KYK burs ücretleri için ödeme tarihleri, KYK bursu almaya hak kazanan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak edilen ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk burs ve krediler ne zaman yatar?
2023 KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL


KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.
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