Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm izle Show TV HD

Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir.

Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.







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