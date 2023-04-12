GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketler ve bu şirketlerin halka arz süreçleri hakkında bültenler yayımlanmaya devam ediyor. SPK tarafından yayımlanan bültenler yatırımcıların yakın takibinde yer alırken borsada işlem gören açıklanan Koza Polyester'ın halka arzının sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki, Koza Polyester ne zaman işlem görecek? KOPOL halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?En büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama süreci 3 gün sürdü. Koza Polyester paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Talep toplama sonrasında hak kazanılan payların yatırımcıların hesaplarına halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından en geç iki iş günü içerisinde geçeceği belirtildi. Koza Polyester'in 13 Nisan Perşembe günü işlem görmesi bekleniyor.Koza Polyester'in halka arz sonuçları Garanti Yatırım tarafından KAP'a duyuruldu.Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada, Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı bildirildi.Buna göre halka arzın büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 bin TL olurken, halka arza konu olan hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı.Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza 1 milyon 850 bin 176 yatırımcı katılırken, 1 milyon 729 bin 153 yatırımcıya pay dağıtıldı.Bireysel yatırımcılara ise azami 19-20 lot hisse dağıtıldığı bildirildi. Halka arzda ayrıca %5'in üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı aktarıldı.Koza Polyester'ın borsada hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. KOPOL payları 24,50 lira sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde dağıtılacak. Koza Polyester 44.390.00 milyon LOT verecek. Ortak satış yolu ile pay edilecek lotlar yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.Halka arzda toplamda 44,390,000 lira nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 lira sermaye artırımına gidecek. 21.230.000 lira nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar lira olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.