Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 11:50

Konya'da fay hattı var mı? 2023 Konya deprem bölgesi mi?

Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardında Konya'da da bir deprem oldu. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. AFAD'ın hazırladığı risk haritasına göre Konya üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte 2023 Konya deprem risk haritası...

Konya'da fay hattı var mı? 2023 Konya deprem bölgesi mi?
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Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya deprem bölgesi mi? Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bir deprem de Konya'da oldu. Depremin ardından, yurttaşlar tarafından deprem riski az olarak görülen "Konya'dan fay geçiyor mu" sorusu merak konusu oldu. Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Konya'dan fay geçiyor mu?
KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Konya 3. ve en az riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.
3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Araştırmalarında, faydaki hareketlere bağlı olarak yer yüzünde oluşan, içleri alüvyonlarla doldurulmuş yarıklara rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Eren, ''Yani bir deprem anında ve sonrasında yeryüzü yarıldığında akarsu ve rüzgarların getirdiği malzemeler, bu yarıklara dolmuş ve doğal bir fay yarığı oluşmuş'' dedi.

Doç. Dr. Eren, şunları kaydetti: ''Bu fay yarıklarından taş ocaklarında çok sayıda var. Bunların görünürde yükseklikleri 25 metreye kadar çıkabiliyor. Genişlikleri ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Bunların yüzey uzunlukları da 200 metreden daha fazla. Bu büyüklükteki yarıklar Türkiye'de ve dünyada çok nadir görülüyor. Bu yapılar, bize Konya fay zonunun özellikleri ve hareketleriyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Bunlar aynı zamanda Konya'nın deprem kayıtları. Yazır'daki fay yarıkları, bize büyük olasılıkla yörede daha önce 6-6,5 büyüklüğünde depremin oluştuğunu gösteriyor.
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