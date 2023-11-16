Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 12:24

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023-2024 kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023-2024 kış lastiği ne zaman takılır? soruları gündemde. Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır? 2023-2024 kış lastiği uygulaması ne zaman?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023-2024 kış lastiği ne zaman takılır?
Abone Ol
Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, 2023-2024 zorunlu kış lastiği takma tarihi...
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık 2023'te başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kış lastiği
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Onuachu için görüşme kararı! Trabzonspor Trabzonspor'dan Onuachu için görüşme kararı!
Vincenzo Montella: 'Kenetlenin' Milli Takım Vincenzo Montella: "Kenetlenin"
İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? İlkay Gündoğan aslen nereli? Gündem İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? İlkay Gündoğan aslen nereli?
Jean Onana'ya Süper Lig'den talip! Beşiktaş Jean Onana'ya Süper Lig'den talip!
BP petrol kimin, hangi ülkenin? Petrol Ofisi BP'yi satın alıyor Gündem BP petrol kimin, hangi ülkenin? Petrol Ofisi BP'yi satın alıyor
29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Gündem 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Milli ara Fenerabahçe'ye ilaç olacak Fenerbahçe Milli ara Fenerabahçe'ye ilaç olacak
Lincoln Henrique'nin dönüş tarihi belli oldu Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların son durumu Beşiktaş Beşiktaş'ta sakat futbolcuların son durumu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İsmail Kartal'ın biletini kestiği iki yıldız
2
Galatasaray'dan Ndombele için randevu talebi!
3
Bayern Münih'ten Mbappe sürprizi!
4
Rio Ferdinand: "Kane'i görünce midem bulanıyor"
5
Galatasaray'ın gözdesi Emil Breivik'te flaş gelişme!
6
Real Madrid'in son gözdesi Nico Williams
7
MHK Başkanı'ndan Ali Koç'a dava!

SON HABERLER

yukarı ok