Haber Tarihi: 23 Nisan 2025 19:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 19:00

KİPTAŞ Evleri Depreme Dayanıklı mı?

İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş, özellikle son depremlerin ardından konutlarının depreme dayanıklılığı konusunda endişe duymaktadır. KİPTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak hayata geçirdiği çok sayıda konut projesiyle bilinmektedir. Bu bağlamda, İstanbulluların sıkça sorduğu sorulardan biri de "KİPTAŞ evleri depreme dayanıklı mı?" sorusudur.

KİPTAŞ Evleri Depreme Dayanıklı mı?
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KİPTAŞ, İstanbul'da gerçekleştirdiği konut projelerinde deprem güvenliği konusunu en öncelikli unsurlardan biri olarak benimsemektedir. Şirket, projelerinin tasarım ve inşa aşamalarında yürürlükteki tüm deprem yönetmeliklerine titizlikle uymaktadır. Özellikle İstanbul gibi yüksek deprem riski taşıyan bir bölgede, KİPTAŞ konutlarının depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi büyük önem arz etmektedir. KİPTAŞ'ın deprem güvenliği standartları, projelerin güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamayı hedeflemektedir.

KİPTAŞ EVLERİ OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI NE KADAR GÜVENLİ?

KİPTAŞ'ın deprem güvenliğine verdiği önem ve uyguladığı yüksek standartlar göz önüne alındığında, KİPTAŞ evlerinin olası bir İstanbul depremine karşı önemli ölçüde güvenli olduğu söylenebilir. Ancak, hiçbir yapının mutlak suretle hasarsız kalacağı garanti edilemez. Önemli olan, KİPTAŞ konutlarının can kaybını önleyecek ve hasar seviyesini en aza indirecek şekilde inşa edilmiş olmasıdır. KİPTAŞ'ın uyguladığı deprem standartları, bu hedefe ulaşmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır.



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